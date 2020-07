“La situazione a Barcellona è preoccupante, ma non ci saranno problemi per la partita”

Gerard Figueras, Segretario generale dello Sport della Generalitat, membro del governo catalano, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha discusso della situazione coronavirus in merito all’imminente impegno di Champions League fra Barcellona e Napoli del prossimo 8 agosto.

La situazione è preoccupante, i contagi sono tornati a crescere ma non ci saranno problemi per la partita. Si giocherà senza pubblico quindi nella sicurezza di entrambe le squadre. Si può viaggiare, stanno venendo dei turisti a Barcellona e ci sono misure di sicurezza adeguate. Voglio mandare un messaggio di tranquillità. Si può stare in sicurezza ma non assistere ad un partita.