La Lazio crolla col Milan, la Juventus sale a più 7. Sembra finita

I rossoneri vincono 3-0 all’Olimpico e scavalcano temporaneamente il Napoli. Tra quattro partite lo scontro diretto ma il duello pare ormai deciso

A otto giornate dal termine, la Juventus può cominciare a festeggiare il suo scudetto. Non sappiamo quale numero sia. Poi bisogna sottrarre o aggiungere due, sul campo o no. La Lazio è crollata in casa contro il Milan. Tre a zero per la squadra di pioli con gol di Calhanoglu (tiro deviato), di Ibrahimovic (rigore parato ma la palla sfugge a a Strakosha) e poi terza rete di Rebic nella ripresa. Il Milan ha temporaneamente scavalcato il Napoli al sesto posto, in attesa della sfida di domani sera tra Napoli e Roma.

Aritmeticamente il campionato non è ancora finito. C’è lo scontro diretto a Torino e proprio alla prossima giornata la Juventus andrà a San Siro contro il Milan e poi ospiterà l’Atalanta e quindi andrà a Sassuolo. La Lazio, invece, andrà a Lecce e poi ospiterà il Sassuolo e andrà a Udine. Dopodiché ci sarà lo scontro diretto.