La disparità di trattamento mediatico tra Ancelotti e Gattuso

Le dichiarazioni di scudetto del primo e di Champions del secondo. Le barricate a Liverpool, la grande impresa al San Paolo col Barcellona

Se Ancelotti dichiara che l’obiettivo è vincere lo scudetto e poi non lo vince, dicono che ha fallito, se Gattuso dice che l’obiettivo è arrivare in Champions League ( https://m.corrieredellosport.it/video/calcio/serie-a/2019/12/11-64412947/gattuso_l_obiettivo_e_la_champions_/ ) ma poi alla 33.ima il Napoli è già matematicamente fuori dalla zona Champions, nessuno dice nulla;

se Ancelotti giocava con un centrocampo “tecnico” dicevano che era una follia tattica perché in Italia non si può giocare “senza mediani”, se Gattuso, invece, schiera Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski, tutti tacciono;

se Ancelotti faceva turn-over coi portieri dicevano che era un pazzo, se lo fa Gattuso tutto tranquillo;

se Ancelotti pareggia 1-1 a Liverpool dicono che il Napoli ha fatto le barricate, se invece, Gattuso fa 1-1 in casa col Barcellona parlano di grande impresa;

se Ancelotti vince soffrendo non poco gli ultimi 15/20 con Brescia e nei primi 15/20 minuti col Verona si lamentano, se Gattuso vince giocando malissimo nel primo a Sassuolo e Brescia o giochicchiando a Cagliari dicono che contano solo i tre punti;

se Ancelotti perde 4 partite è da cacciare, se invece Gattuso ne perde 6 è da confermare;

se Ancelotti metteva, IN FASE DI NON POSSESSO, Callejon e Insigne esterni e Fabian Ruiz e Zielinski centrali in un linea a quattro, dicono che metteva tutti “fuori ruolo”, se Gattuso, IN FASE DI NON POSSESSO, mette gli stessi uomini nelle medesime posizioni in una linea di quattro uomini davanti a Demme (vedi foto allegata) nulla quaestio.

Perché questa abnorme disparità di trattamento? La risposta è semplice: la stragrande maggioranza dei giornalisti e dei tifosi cambia idea e giudizio a seconda delle proprie antipatie/simpatie personali!

È chest’ è.