Juve maestra delle plusvalenze, mezzo miliardo in 5 anni

Calcio e Finanza riporta la cifra, dopo gli ultimi affari in uscita, incassata dalla Juventus dal mercato a bilancio, con le ultime cessioni legate ai giovani

La Juve sta facendo discutere non poco per le sue ultime mosse sul mercato o, per meglio definirle, per le sue ultime plusvalenze che le hanno permesso di sistemare i bilanci.

Come riporta Calcio e Finanza, i bianconeri sono dei veri maestri in questo gioco, dal momento che in cinque anni hanno totalizzato la bellezza di mezzo miliardo in plusvalenze.

È questa la cifra, dopo gli ultimi affari in uscita, incassata dalla Juventus dal mercato a bilancio, con le ultime cessioni legate ai giovani che hanno spinto verso l’alto i ricavi da plusvalenze nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. Solo negli ultimi due giorni, la Juventus ha…