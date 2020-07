Juve, Higuain ha la lombalgia, a rischio la gara contro l’Udinese

Il Pipita aveva dovuto rinunciare alla gara con la Lazio per un’infortunio in riscaldamento, ma non è nulla di grave. Per lui, oggi, solo terapie

Gonzalo Higuain ha una leggera lombalgia. Non è certo che sia disponibile per la gara della Juventus contro l’Udinese in programma giovedì. Il Pipita era stato costretto a rinunciare alla partita contro la Lazio per un infortunio accusato nel riscaldamento, ma non è nulla di grave, tanto che non sono stati necessari nemmeno gli esami specifici inizialmente previsti.

Nessun problema muscolare, oggi, per Higuain, solo terapie.