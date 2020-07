Il Real si gode i “los mismos”, i vecchi vincenti (e quelli del Barcellona rosicano)

La Liga è un posto per vecchi, ma solo quelli di Madrid: Courtois, Sergio Ramos, Carvajal, Modric, Kroos, Benzema stanno consumando la loro “vendetta”

Li chiamano i “los mismos”, “sempre gli stessi”. Courtois, Sergio Ramos, Carvajal, Modric, Kroos, Benzema. I senatori vincenti del Real Madrid. La vecchia guardia che si sta prendendo la Liga alla faccia degli “altri”, quelli che invece sono sotto attacco e che stanno perdendo la sfida a distanza: Messi e compagni, il Barcellona.

In un momento in cui proprio lo scontro “generazionale” tra i big e Setién ha aperto definitivamente la crisi Barca, il Real si tiene il posto di capolista puntando la voglia di “venganza” – come la chiama Marca, la vendetta – di Sergio Ramos e gli altri leader dello spogliatoio merengues.

“Gli stessi” per i quali i tifosi, delusi dalla scorsa annata, chiedevano una purga. Invocavano un lifting, se non una rivoluzione. Questa ripresa di campionato sta diventando una dimostrazione di vita, di orgoglio e desiderio di una squadra che invecchia con lo stomaco assuefatto al successo ma stimolata dal veleno della puntura del fallimento dell’anno passato. Quell’esperienza – scrive Marca – è servita alla squadra come motivazione, come se si fossero uniti per un tour d’addio, vincente.

Courtois è in viaggio verso il record di Zamora, ha tenuto la porta inviolata per 16 partite su 30. Sergio Ramos ormai è una saracinesca in difesa e un bomber in avanti. Sempre lui ha deciso la sfida col Getafe segnando l’1-0. E po l’ottimo lavoro di Varane, o il rifiuto di Modric di considerarsi un giocatore stanco. La risurrezione di Kroos, e Benzema che “danza tra le trappole per topi”.

Ha vinto 1-0 per cinque volte, e incatenando un filotto di sei vittorie consecutive dopo la pausa. Il Madrid, scrive Marca, “soffoca l’avversario”, “uccide lentamente”.

Mentre a Barcellona si rinfacciano di tutto. I senatori blaugrana guardano i rivali, e rosicano un po’.