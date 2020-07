Tra polemiche Var e i 700 gol tristi di Messi, al Barcellona è rimasta solo la Champions

Il 2-2 con tre rigori contro l’Atletico conferma la crisi di Setién. La stampa di Barcellona se la prende ancora con la Var, che fa ripetere un rigore sbagliato per un piede del portiere di qualche millimetro lontano dalla linea

Il secondo pareggio di fila, col Real che se fovesse battere il Getafe salirebbe a +4, per il Barcellona è un timbro: la crisi è ufficiale. Alla prima crepa è venuto giù tutto. E il 2-2 contro l’Atletico – che poteva garantire un velocissimo rilancio – ha confermato il momentaccio blaugrana. Condito dall’ennesima polemica Var, e il 700esimo gol in carriera di Messi, semplicemente non festeggiato.

“Setién è nei guai”, titola Marca. Ma il tenore, il tono dei commenti, è più o meno lo stesso un po’ ovunque. E’ chiaro che ormai il tecnico è il capro espiatorio. Contro Simeone ha lasciato in panchina lo juventino Arthur e Griezmann, con Riqui Puig alle spalle di Messi e del “fantasma” Suarez.

Dopo uno sfortunato autogol di Diego Costa, ecco la polemica, ennesima puntata di una storia che va avanti dalla ripresa del campionato: la Var, che secondo il mondo Barcellona (squadra, club e stampa) favorisce il Real Madrid e punisce i blaugrana usando ogni centimetro, ogni cavillo. Carrasco si fa stendere in area da Vidal. Dal dischetto Diego Costa si fa respingere il rigore da Ter Stegen. Ma la Var annulla: il piede del portiere è leggermente staccato dalla linea. Millimetri. E infatti i giocatori protestano, ma non ce n’è. L’arbitro fa ripetere e stavolta Saul pareggia.

Poi, come al solito, segna Messi. Su rigore. Prima che ancora Saul, ancora su rigore, chiuda il conto sul 2-2. Per l’argentino è un triste 700esimo gol da professionista (630 con il Barça, e 70 con la nazionale). Invece della festa scatta l’ennesimo post-partita della delusione.

L’aria ormai a Barcellona è tesissima, e c’è come la sensazione che al Barcellona non resti che la Champions. E il Napoli.