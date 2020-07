Il Real Madrid è così noioso che Bale si addormenta in panchina

Come successo per Higuain fa discutere lo scatto di Bale in panchina disteso e con la mascherina sugli occhi durante Real Madrid-Alavés

Avevano destato non poco rumore gli scatti rubati di Higuain che guardava il cellulare in panchina durante Juventus-Milan tanto da far spuntare numerose battute contro di lui. È successo di peggio in Spagna sulla panchina del Real Madrid, dove Gareth Bale è stato immortalato steso e con la mascherina sugli occhi durante la gara del Real Madrid contro contro l’Alavés .

Il gallese, come il Pipita, era stato lasciato in panchina e le immagini catturate dalle telecamere di Gol , lasciano poco all’immaginazione. Gambe distese e la maschera che gli copriva gli occhi, c’è solo da chiedersi se stesse realmente dormendo