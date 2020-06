Higuain guarda il telefono durante la partita: attaccato e deriso sui social

Prosegue il periodo no di Higuain. Prima bersagliato per la sua sommaria condizione fisica e adesso perché distratto in tribuna durante Juve-Milan

Higuain. Lo hanno immortalato mentre guardava il telefonino durante Juventus-Milan. E lo hanno sbattuto sui social che, ovviamente, non perdonano.

Non è un bel periodo per Gonzalo Higuain. In realtà, ormai, non lo è da un bel po’. Probabilmente non lo è dalla serata di Cardiff, quando la Juventus venne travolta 4-1 dal Real Madrid in finale di Champions. Quella sera Agnelli capì che Higuain non era l’uomo giusto per puntare alla grande coppa. Un anno più tardi, la Juve acquistò Ronaldo. Higuain cominciò a girare: Milan, Chelsea, senza mai brillare. Poi al ritorno alla Juve, da comprimario.

I commenti sono impietosi.