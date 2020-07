Il Napoli è pronto a lanciare la proposta di giocare il ritorno col Barcellona al San Paolo

Sul CorSera. Il club di De Laurentiis è preoccupato per l’aumento dei contagi da Covid in Catalogna. Ha contattato il console italiano e la Uefa e aleggia l’idea di spostare la partita, ma è difficile che si vada in questa direzione

Il Napoli è preoccupato dell’aumento dei contagi in Catalogna, in vista della partita di Champions contro il Barcellona. Il club di De Laurentiis ha contattato il console italiano a Barcellona per avere maggiori informazioni sulla situazione epidemiologica e ha anche interessato la Uefa del problema. Il Corriere della Sera si spinge oltre, scrivendo che il Napoli avrebbe intenzione di proporre di disputare il match al San Paolo.

Il quotidiano scrive:

“Il Napoli (che ha interessato il console italiano a Barcellona) sarebbe pronto a lanciare la proposta di un ritorno (risultato dell’andata: 1-1) nella città partenopea, visto che il match sarà comunque a porte chiuse. Improbabile che Uefa e Barça siano d’accordo. Per ora sotto controllo ma non priva di preoccupazioni la situazione a Lisbona, dove dal 12 al 23 agosto è in programma la final eight della Champions”.