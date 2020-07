Il Milan vince sempre, Ibra e Pioli fanno fuori Rangnick: resta a Lipsia

Mentre una doppietta di Ibrahimovic batte il Sassuolo, Ralf Rangnick rinuncia al Milan. Il collegamento c’è ma non si vede: il tecnico tedesco s’è avvilito, troppo vincente la squadra di Pioli, meglio restare a Lipsia.

Kicker lancia la notizia nell’edizione on line: imminente l’ufficializzazione del Pioli-bis. Rangnick resta responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, la sola carica di direttore tecnico non gli interessa.

I 23 punti conquistati da Pioli sui 27 a disposizione nella ripresa hanno stravolto le strategie della società rossonera. Il Milan si qualifica per l’Europa League con tre turni d’anticipo. E Rangnick dirama un comunicato con il quale conferma l’addio prima ancora di aver cominciato:

“L’AC Milan e io riteniamo, in comune accordo, che non è il momento giusto per una collaborazione. Per questo, tenendo conto della buona evoluzione dei risultati sotto la guida di Pioli, abbiamo deciso insieme che non assumerò alcuna funzione al Milan”.