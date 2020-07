Il Mattino: Osimhen, un affare complessivo da 100 milioni per il Napoli

Il quotidiano riporta le cifre complessive dell’investimento azzurro 60 milioni al Lille per il trasferimento, più 40 di ingaggio per un quinquennale da 3,5 più bonus

Riprende quota e dovrebbe arrivare in chiusura a breve l’affare Osimehn per il Napoli. Negli ultimi due giorni ci sono stata ulteriori sviluppi, come riporta oggi il Mattino che indicano che gli azzurri hanno scalzato la minaccia della Premier

Negli ultimi due giorni sono arrivati diversi segnali positivi e l’operazione ha preso nuovamente quota in maniera decisa dopo una fase di stop e con i sondaggi delle squadre di Premier (Manchester United e Liverpool): sono proseguiti anche ieri in maniera positiva i contatti tra il Napoli e il Lille e con William D’Avila, l’agente di Osimhen che a breve incontrerà nuovamente di persona il ds azzurro Giuntoli per poi poter chiudere il tutto con il club azzurro.

Osimhen sarà un maxi-investimento da 100 milioni per l’attacco, secondo il quotidiano napoletano

Accordo con il Lille a 60 milioni (più bonus), in definizione in questi giorni quello per l’ingaggio di Osimhen che dovrebbe essere di 3.5 milioni più bonus (4 milioni), un’intesa per 5 anni per una cifra complessiva di 40 milioni lordi e sulle commissioni. L’attaccante nigeriano è in cima alla lista di preferenze di Gattuso per la prossima stagione