Il Guardian: gli hacker si sono intromessi in una operazione di mercato della Premier

Il rapporto del National Cyber ​​Security Center lancia l’allarme: il 70% delle società ha subito almeno un attacco informatico

Una trattativa per il trasferimento di un giocatore tra due squadre di Premier League si stava per concludere con furto di un milione di euro. Solo l’intervento di una banca ha impedito la truffa. Gli hacker hanno tentato di sabotare un accordo, violando e-mail dell’amministratore delegato di un noto club inglese. Lo ha denunciato il National Cyber ​​Security Center (NCSC), esortando le società a rafforzare i loro sistemi di sicurezza informatica. Ma non si tratterebbe di un caso unico.

Un’altra violazione ha visto nel ruolo della vittima una squadra della Football League, colpita da ransomware che ha interrotto i suoi sistemi di sicurezza, bloccando i tornelli di ingresso allo stadio.

Il rapporto sulla minaccia informatica alle organizzazioni sportive riportato dal Guardian ha svelato che gli hacker cercano di compromettere le società quotidianamente, spesso prendendo di mira le e-mail aziendali o utilizzando ransomware.

Paul Chichester, direttore delle operazioni dell’NCSC, ha dichiarato: “I nostri risultati mostrano che la minaccia dei criminali informatici in questo settore è reale. Vorrei esortare gli organismi sportivi a utilizzare questa occasione per migliorare la sicurezza informatica. Farlo ora aiuterà a proteggere loro e milioni di tifosi”.

Secondo il rapporto, circa il 30% degli incidenti ha causato danni finanziari diretti, con una media di circa 10.000 sterline ogni volta, e con una singola perdita superiore ai 4 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver avuto almeno un incidente nell’ultimo anno.