Il Giornale: sarebbe un grave errore giudicare Conte per come finirà l’Europa League

Le Coppe di prossima assegnazione “peseranno” meno rispetto alla tradizione, vincere sarà meno bello e perdere meno pesante

Manca poco alla chiusura del campionato e poi sarà il momento delle coppe europee, anche questa tormentata stagione si avvia alla chiusura e presto sarà tempo di tirare le somme, ma non sempre è corretto aspettare solo i verdetti per farlo, come scrive oggi il Giornale

Giudicare invece il lavoro di Conte per come finirà l’UEL sembra invece un macroscopico errore. La stagione dell’Inter va valutata ora, o semmai per la posizione occupata a fine campionato

Il peso delle coppe europee in questa strana stagione sarà diverso da quello solito e vincere o perdere non avrà lo stesso valore

le Coppe di prossima assegnazione “peseranno” meno rispetto alla tradizione, che vuole sì l’eliminazione diretta, ma non la partita secca, che vuole casa e trasferta, che ha regolamenti consolidati e tempi più dilatati, spazzati via dalla necessità di ripartire per non fare bancarotta (l’Uefa più ancora delle singole Leghe nazionali). E proprio per questo, perdere sarà un po’ meno grave rispetto al solito.