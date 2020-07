Il gioco totale fa bene a questo Napoli? Meglio un sano contropiede

Giudizi anticipati, a Napoli vogliamo sapere se la squadra è robba bbona o è solo un miscuglio di decenti giocatori, ma nulla più

E ora tutti addosso a Sarri. Nemmeno a vedere se gli toccherà il trionfo, vincendo Champions e scudetto, o la sconfitta più amara, perdendoli entrambi. O una via di mezzo buona per far discutere scambisti e modulatori di gioco.

E ora anche tutti addosso a Gattuso, che dovrebbe far giocare la sua squadra come il Real di fronte alla Catalogna e guai se non gli riesce nonostante le ansiogene grida a bordo campo.

Giudizi anticipati, detti a mezza voce, in attesa delle conferme e dell’avevo detto io. Ci sono tutti gli ingredienti per un frullato, dove si mischiano grandi acquisti, grandi cessioni e piccolo calcio soporifero di fine e strambo campionato. In spiaggia (per chi se lo può permettere) a sentire telecronache e processi in pantaloncini. Benedetto Barça, facciamo presto. A Napoli vogliamo sapere se la squadra è robba bbona o è solo un miscuglio di decenti giocatori, ma nulla più. E Ringhio: se è un allenatore troppo giocatore per essere lucido in partita o un trascinatore che dà la sveglia a chi s’addormenta in campo.

L’impressione è che Gattuso, pescato nelle retrovie del calcio italiano, voglia farsi perdonare in anticipo l’eventuale scivolamento nel calcio dei maestri dei passing game. Sicché qualche volta si gioca col passaggio ‘in abbundaziam’, come direbbe Totò, qualche volta in contropiede. Ed ecco che è sistemata la fase difensiva e pure quella offensiva. Come dire, maggiori conoscenze, per un calcio più dotto rispetto a quello operaio di provenienza.

In quanto a segnare, però, c’è avarizia in campo. Non si fa gol né con la messe dei passaggi né con catenaccio e contropiede. Un ibrido, che fa venire la voglia di dire a Ringhio gioca come sai, non ti ingentilire troppo, il gioco totale non fa per te.