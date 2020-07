Il cyber-attacco degli indipendentisti catalani al Barcellona: 3.000 “bot” per screditarlo

Lo rivela El Mundo: la società di consulenza Deloitte ha preparato un rapporto per il club in cui accredita l’esistenza di massicci “attacchi informatici alla sua reputazione”

3.281 “bot”, che hanno generato 19.359 menzioni e 23.200 risposte negative. Gli indipendentisti catalani hanno attaccato il Barcellona, con una vasta operazione hacker per distruggerne la reputazione social. Lo rivela El Mundo: la società di consulenza Deloitte ha preparato un rapporto per il club in cui accredita l’esistenza di massicci “attacchi informatici alla sua reputazione” su internet, in diverse community, una delle quali legata al movimento di indipendenza catalano, nel tentativo di screditare il consiglio di amministrazione presieduto da Josep Maria Bartomeu. Gli attacchi informatici hanno causato il 12,5% dei commenti sui social network su diverse questioni relative al club, provenienti da “utenti non umani” e da account automatizzati.

Inoltre il rapporto dice che una delle “comunità bot” identificate in Catalogna è caratterizzata dalla diffusione di link sul web elnacional.cat, schierandosi a favore dell’indipendenza della Catalogna. Nelle sue conclusioni, Deloitte sottolinea che dalle conversazioni sui social network analizzate negli ultimi mesi, i bot hanno generato “20.000 menzioni negative” contro il Barça.