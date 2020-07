Il ct della Serbia: “Consiglio a Maksimovic di prolungare col Napoli”

Il commissario tecnico della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Seguo molto il calcio italiano e i giocatori che militano in serie A. Maksimovic nelle ultime partite ha fatto delle ottime prestazioni con Gattuso. È in gran forma e in fiducia. Sta giocando meglio e sta crescendo. Con la Juventus, in finale di Coppa Italia ha giocato molto bene ed è quella la strada da seguire per diventare un riferimento del Napoli e della nostra Nazionale. Consiglio a Maksimovic di prolungare il contratto con il Napoli. È importante che ci sia un allenatore che lo vede bene come Gattuso. Non è il momento di cambiare piazza. Apprezzo molto la Lazio e credo che il futuro di Milinkovic-Savic dipenda solo da lui. Peró per me forse ora potrebbe cambiare squadra e approdare in uno dei top club mondiali perché ha fatto il massimo con il club biancoceleste che, ripeto, è una società rispettabilissima e che stimo. Milinkovic-Savic è pronto per fare l’ultimo grande salto di qualità”