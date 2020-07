Il Barcellona è in crisi, Bartomeu a colloquio con Setien

Mundo Deportivo parla di un incontro per capire che aria tira nello spogliatoio. Il club non ha intenzione di prendere decisioni affrettate anche in virtù del prossimo match con il Napoli

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha organizzato, per oggi, un incontro con Setien (secondo Sports è attualmente in corso) per capire che aria tira all’interno dello spogliatoio. L’allenatore sembra essere consapevole di poter saltare da un momento all’altro. Mentre anche Messi, ieri, ha dichiarato che se il Barcellona giocherà così contro il Napoli perderà la partita.

Mundo Deportivo scrive che Setién, che ha un contratto fino al 2022, non dovrebbe essere licenziato oggi, anche in virtù del fatto che difficilmente i blaugrana riuscirebbero a trovare una soluzione all’altezza prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Insomma, non saranno prese decisioni affrettate, ma sicuramente l’incontro servirà a capire che aria tira nello spogliatoio blaugrana nei confronti del tecnico.