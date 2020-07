I positivi nel calcio spagnolo aumentano: un contagio nell’Almeria e uno nel Real Saragozza

Dopo il caso di Mariano, del Real Madrid, e del tesserato del Siviglia, altri due casi di contagio. Entrambi i club hanno sospeso gli allenamenti e adesso riproporranno test a squadra e staff tecnico

E’ di ieri la notizia di Mariano positivo al Covid nel Real Madrid. Questa mattina si è saputo del contagio tra i tesserati del Siviglia. Ma non è finita. C’è un calciatore positivo anche nell’Almeria, tanto che il club ha sospeso la seduta di allenamento di ieri, spedito i giocatori a casa e adesso sottoporrà a test tutta la squadra e lo staff, mentre è stata già ordinata la disinfezione dello stadio. Oltre al positivo, ce ne sarebbe tra l’altro un altro il cui test ha dato un risultato anomalo e che quindi dovrà sottoporsi ad altri controlli.

Non solo Almeria, stando a quanto riferisce As, c’è un positivo anche tra i calciatori del Real Saragozza. Il calciatore in questione era stato sottoposto al test lunedì ed era risultato negativo, ieri, invece, ha iniziato ad accusare i sintomi del virus e dal tampone effettuato si è scoperto che era stato contagiato. Il club ha mandato il resto della squadra in isolamento e sospeso subito gli allenamenti. Il Saragozza, come l’Almeria, sottoporrà domani tutta la squadra e lo staff tecnico a nuovi test e intanto ha già programmato la disinfezione delle strutture sportive del club.