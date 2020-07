Gazzetta: Gattuso è il capitano virtuale di una squadra di tecnici vincenti cresciuti nel Milan

Sulla Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti parla di Rino Gattuso. Lo definisce capitano virtuale di una squadra di tecnici, tutti cresciuti nel Milan, che quest’anno hanno raccolto successi ovunque.

“Comunque vada stasera, Gattuso alla sua prima stagione, nemmeno intera, a Napoli ha già vinto qualcosa, la coppa Italia appunto, e grazie anche all’eredità di Ancelotti, non tutta da buttare, è ancora in corsa in Champions League dove lo aspetta il Barcellona. Scoprire le sue qualità adesso, però, è ridicolo, come è ridicolo scoprire improvvisamente le qualità di Pioli, che guarda caso ha preso il posto di Gattuso al Milan dopo l’esonero di Giampaolo”.