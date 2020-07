Gattuso schiera il tridente Insigne-Milik-Callejon

Due cambi in attacco per la partita di questa sera contro la Roma secondo Repubblica. Lozano avrà spazio solo nella ripresa

Turnover sì ma ristretto. Questa la decisione di Gattuso per affrontare la Roma nella gara di questa sera al San Paolo. Il tecnico azzurro, secondo Repubblica, non vuole rischiare di perdere la sfida diretta per il quinto posto e non ha intenzione di rivoluzionare ancora la squadra.

In difesa torna Manolas a fare coppia con Koulibaly dopo la lunga assenza, ma i cambi più importanti saranno quelli in attacco.

La novità principale riguarda il tridente, apparso in affanno contro la corazzata Gasperini. Sarà nuovo per due terzi. Milik sostituirà Mertens al centro dell’attacco. Toccherà pure a Callejon dal primo minuto: Politano continua a non incidere, quindi nuova maglia da titolare per lo spagnolo Confermato invece Insigne: Lozano avrà una nuova chance nella ripresa