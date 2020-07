Fabian Ruiz è lontano parente del giocatore che giocava con Ancelotti

De Paul(Udinese) è l’uomo in più della squadra bianconera. Realizza il goal del momentaneo primo vantaggio mettendo la gara sul binario giusto, ma c’è dell’altro: giocate non banali, sempre nel vivo dell’azione, passaggi filtranti… De Paul è pronto a giocare in un club di prima fascia…

Lazovic(Verona) scatenato nei primi minuti della partita. Manda al “bar” Skriniar e porta in vantaggio i suoi. Sulla sinistra si intende alla perfezione con Dimarco. Cala leggermente nella ripresa, colpa di questa calda estate italiana.

Ruiz(Napoli) è l’uomo in più del centrocampo del Napoli. Lontano parente del giocatore ammirato durante la guida tecnica di Carlo Ancelotti. E’ sempre nel vivo della manovra, tra centrocampo e trequarti. Perfetto il lancio che manda a segno Lozano.

Flop

Skriniar(Inter) anello debole della difesa nerazzurra. Colto in fallo dopo meno di 2 minuti dal bruciante dribbling di Lazovic, entra in partita, male ed a scoppio ritardato.

Bonucci( Juventus) partita disastrosa dell’ex mai rimpianto dal popolo rossonero. Viene punito con il rigore che cambia l’esito della partita e viene anche ammonito.