Dialogo tra Montalbano e l’Autore (una recensione narrativa a Riccardino)

Si eri arrisbigliata in un ciumma di sudori: eri lunnedì e riprincipava la camurria. Il tilifono accuminciai a sonari mallitto come omnia la ticnlogie informaticcia.

“Catarè che successe?”.

“Non sugno Catarelli: sugno l’Autore.

Muntilbano: “I che camurria: ma nun putiva tilifonari a Zingaretta o a Riondina?”.

A: “Ma ia in funda pinsa sulo a tibi”.

M: “Mi potia fari un favuri? Pinsa a ata ginta”.

A: “Allura havi litta l’urtime ‘Riccardina’?”.

M: “L’havi litta: l’haviva accatata Livi”.

A: “Che te pari?”.

M: “Nu poca datata: ma nel dumilacinqua stivi accussia nguaiata”.

A: “Ma io l’haviva pinsaata per cludere la saghe”.

M: “Sì, ma io paria uni che tenia le vicchiaie”.

A: “Ma io chella vuliva che si accapiva”.

M: “Ma io paria uno addurmuta”.

A: “(—)”.

M: “E poia chella solfa pirandelliane… “.

A: “Ma ia pirandelliana sugno”.

M: “Beh, almina affinisce la mia sirialità ed ia potia arripusari nu poca”.

A: “Ma tia sia nu puca arroganta?”.

M: “Tibi cussia mi havi criata”.

A: “Ia ti havivo pinsata divirsa”.

M: “Sissi, ma poia si cangia criscinda: nun lo sapia?”.

A: “Volia diciri che oramà si na cusa divirsa da chella che pinsai ia?”.

M: “Claro che sissi: tu qualichiduna potia farla nasciri ma non potia cuntrullarla quanna criscia”.

A: “Ma io sugno tia patre”.

M: “E ia sugno il figlia scangiata: nun lo sapia tibi che facia il prirandelliana?”.

A: “Che facia l’irunie?”.

M: “Nun facia nihila: ti dica commo vada il munno”.

A: “Quinni mi staia dicinna che Pirandella errave?”.

M: “Ia ti stavia a diciri che manca il Pupara potia cuntrullari i pupia”.

A: “E quinni tu sia un pupia che facia la cuntestationa?”.

M: “Ia non facia la cuntestationma – nun serva a nihila plus – : io stavia a dicirta che la criationa è nu prucessa che si potia innestari ma non si potia cuntrullari. L’umanitate è matiria che nun è cartisiana ma è stravaganti”.

A: “Ma io sugno cuntinta che tibi ti si facta maggiorenna”.

M: “Plus che maggiorenna io stavia per fari le noctia d’auria con mi stissa”.

A: “Tia si viraminta camurriosa”.

M: “Abbisogna esseri camurriosa per campari in chista munna”.

A: “Va bine, non volia addisturbarte oltra: vuliva sulo sapiri commo stavi datosi che stavia per muriri”.

Multibano iastimmai tininnosa i cabasisa…

M: “Ma quali muriri? Ma vuia auctoria vi accridite di esseri il Dea di Abrama?”.

A: “Nu puca Dia ci accridimma: dei dea laica”.

M: “E laica io ti manna a … “.

A: “Forsi havia errata a educarta: multa freuarusa sia”.

M: “Ma sia tibi che mi fai assugliare la frevua”.

A: “Va bine, ura ti lascia: havio da faria le mea cusa nell’Ultratirra”.

M: “Ia havia da faticari”.

A: “Lo sapio: tra puca ti attilifona Catarelli”.

M: “Non mi diciri chella che succedia”.

L’Autore haviva tirminata la comunicationa cilistia. Muntilbano eri libera a finale, da hodie putiva fari chella che gli smorcava.

“Da hodie sugno finaliminta mi stissa”.

Ma il tilifuna lo arripurtati alla rialtà.

“Dutturi, dutturi: havia vista aiei sira la puntate de Il giuvane Muntilbana?”.

Muntilbano appinsai che le camurrie nun erina finita.

“In fundo omnia nelle viti è na ruptura de cabasisa”.