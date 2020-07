Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Recovery fund

“Dutturi, dutturi, ci l’havimma facta”. “Ma l’Itaglia che figura ci faci?”. “L’Itaglia è viva, rispunsabilia e fraterne”.

“Dutturi, dutturi, ci l’havimma facta”.

“Ni havio piaciri: ma indovici l’havimma facta?”.

Catarelli: “Cunta ci ha purtata il Ricovera finta”.

Muntilbano: “Infacta stamma per arrivari ad austa”.

C: “E che ci trasi austa?”.

M: “Austa, tri cusa iusta: l’uve, il Papeta ed il Ricovera finta”.

C: “Ma lia nun mi pari allegra pi chista victoria de l’Italie”.

M. “L’Italia ioca a Uttobre”.

C: “Contra chi iuoca?”.

M: “Cuntra a Nurvigie”.

C: “Pe chi cusa?”.

M: “Qualificationa ai Mundiala”.

C: “Ed il Messa?”.

M: “Chella s’assegna cu nu girona all’Italiane”.

C: “Ma chi sugno le squadra?”.

M: “Da un latata ci stavi il Piddie, i Cinque stiddra, Lea, Itaglia Viva e Furza Itaglia. Et dall’altira partia Adelphi d’Itaglia, Liga… “.

C: “Ma pirchia Forzia Itaglia stavi con i partiti che cummanno?”.

M: “Pirchia vulia continuari a cummanari”.

C: “Capiscia, ma chi vincia?”.

M: “Vincia chi havia la panchine longa”.

C: “Pirchia?”.

M: “Pirchia chi l’havia poti fari cinque cangia”.

C: “Si cangia simpre”.

M. “Havimma da cangiari pirchia omnia rimana uguala”.

C: “Ma l’Itaglia che figura ci faci?”.

M. “L’Itaglia è viva, rispunsabilia e fraterne”.

C: “Ma le sorora d’Itaglia?”,

M. “Nun lo saccia; havi da dimannare allla Miloncine”.

C: “Ma nun è sorora macari lia?”.

M. “Sissi, ma forsi voli esseri l’unica sorora”.

C: “Pirchia?”.

M. “Est meliora quanna tu havi na sorora o plus sorora?”.

C. “Havia accapita”.

M: “Quinni la Messa è finite”.

C: “E’ accusu finite che ci stamma cunfessanna macari”.

C: “E quanno ci comunicamma nova?”.

M: “Stamma a communicarcia da mane a sira”.

C: “Macari di nocte”.

M: “E’ na communicationa continue”.

C “Ma ci l’havimma na possibilitate?”.

M. “Nonsi, havimmo il dibita truppa addibita”.

C: “E chi ci l’addibita?”.

M. “Niuna volia bibirla”.

C: “L’amara calicia”.

M: “Dei perduna nuia”.

C: “Ammenna”.