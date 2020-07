De Laurentiis insiste a voler togliere il segnale a Sky e battibecca con Dal Pino

Sul Giornale. Il presidente del Napoli continua sulla linea dell’intransigenza e arriva ad un botta e risposta “molto antipatico” con il presidente di Lega Serie A

Sul Giornale la questione diritti tv. Sky ha pagato la prima rata valida per la prossima stagione, ma insiste a non pagare l’ultima di quella in corso, per la quale ha già ricevuto un decreto ingiuntivo dalla Serie A.

In conference call, scrive il quotidiano, tra i 20 presidenti riuniti

“il più determinato è stato Aurelio De Lauentiis il quale ha promesso, nel corso di un acceso dibattito, che provvederà a “spegnere” il segnale nei confronti di Sky appena maturerà il periodo non coperto dal pagamento dell’ultima rata creando un ulteriore problema al broadcaster che risulterebbe inadempiente nei confronti degli abbonati. Sul punto il dibattito si è fatto serrato oltre che polemico ed è venuto fuori un duello rusticano tra il presidente napoletano a l’ad della Lega Luigi De Siervo che si occupa da sempre della materia. Il botta e risposta è stato etichettato come “molto antipatico” da parte di alcuni osservatori”.