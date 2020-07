Damascelli: Conte si dia una calmata. L’inter bistrattata è un’immagine a cui non crede nessuno

Sul Giornale, Tony Damascelli scrive di Antonio Conte. Al quale, dice, è bastata una vittoria per tornare a sognare lo scudetto e tornare ad essere il Conte dei suoi giorni migliori. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione della partita contro la Roma, ha dichiarato che la squadra

Damascelli scrive:

Perché l’8 luglio, dopo la sconfitta con il Bologna, dichiarò testualmente:

«Siamo molto più in basso di quanto pensavamo…, ho preso un pacchetto preconfezionato, con tante situazioni da migliorare. È giusto metterci tutti in discussione, io per primo… da qui alla fine dovremo dimostrare tutti di meritare l’Inter, altrimenti è giusto prendere anche altre decisioni. Alle grandi squadre certe cose non accadono, noi non siamo una grande squadra e dobbiamo diventarlo».