CorSport: il Napoli paga tutto nella ripresa, proprio quando entrano le sue ‘stelle’

Il commento al pareggio di Bologna. “Una partita strana, diversa, spaccata a metà, in cui ognuno se n’è preso un pezzo (o un tempo) per scoprire poi che gli è rimasto pochino”

“Dov’è l’errore? E quando Bologna e Napoli si tuffano, ‘distrutte’, sotto una doccia per lasciare che anche l’ultima goccia di acido lattico scompaia, Mihajlovic e Gattuso staranno ancora lì a chiedersi cosa sia successo in quella partita strana, diversa, spaccata a metà, in cui ognuno se n’è preso un pezzo (o un tempo) per scoprire poi che gli è rimasto pochino”.