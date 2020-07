CorSport: Giuntoli ha scortato Osimhen fino a Capodichino

Il direttore sportivo ieri non era a Bergamo, per seguire fino in fondo la trattativa con l’attaccante del Lille

Non era presente, ieri, a Bergamo, Cristiano Giuntoli. Un caso più unico che raro, visto che il direttore sportivo del Napoli segue sempre la squadra in occasione delle partite. Il motivo è stato l’impegno nella trattativa per portare in azzurro Victor Osimhen.

Il Corriere dello Sport scrive che Giuntoli ha scortato l’attaccante del Lille fino alla scaletta dell’aereo privato, a Capodichino. Lo ha accompagnano fino agli ultimi istanti della sua permanenza a Napoli.

“Ma c’è un ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di vecchi pretendenti. E sarà per questo che Giuntoli, il diesse, non è andato a Bergamo, anche questo un aspetto insolito. Meglio accompagnare Osimhen fin sotto la scaletta dell’aereo privato, a Capodichino, ed evitare assembramenti futuri”.