Catalogna, aumentano di nuovo i contagi. Il governo sospende la movida

I contagi, in Spagna, tornano a salire sensibilmente. Nelle ultime 24 ore sono stati 971 i nuovi casi. Il maggior aumento si concentra in Aragona (415 positivi), in Catalogna (182) e a Madrid (102). Seguono la Navarra con 66 ed i Paesi Baschi con 61 nuovi casi.

Il virus sta circolando di nuovo con forza. E l’attenzione è concentrata soprattutto su Aragona e Catalogna.

Oggi il governo della Catalogna ha parlato di “situazione critica” ed ha chiesto di nuovo alla popolazione di non uscire di casa se non strettamente necessario. E’ solo una raccomandazione, nessun divieto specifico. E’ in particolare la situazione a Barcellona che preoccupa le autorità.

Il governo della Catalogna ha ordinato la chiusura della movida notturna. I casinò e le sale da gioco possono restare aperti solo fino a mezzanotte e in 14 comuni metropolitani, tra cui Barcellona, ​​bar, ristoranti e discoteche devono chiudere prima di mezzanotte.

La misura entrerà in vigore stanotte e durerà 15 giorni.