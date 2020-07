Campoccia (Udinese): “Su De Paul c’è sempre stato interesse del Napoli, bisognerebbe sedersi a parlarne”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo già rifiutato un’offerta di 35 milioni per De Paul, non dal Napoli, però. Meret? E’ uno spettacolo vederlo”

Il vice presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’Udinese di Gotti, dopo il Covid, mi pare stia migliorando sempre di più dal punto di vista del gioco. Ci sono ancora dei blackout purtroppo, come è successo con il Genoa, lo stesso vale anche per il Torino. Meritavamo di vincere e invece purtroppo è andata come è andata. Speriamo che a Napoli non ci siano blackout e si veda una bella partita. Siamo sicuri di avere una partita difficilissima davanti. Peccato non poter vedere lo stadio pieno, solo i dirigenti potranno assistere alla gara a Napoli”.

Su Meret:

“Inutile parlarne. Era già maturo quando era giovane. La sua qualità e la cifra tecnica non si discutono. È uno spettacolo vederlo. L’Udinese per ragioni di Business deve orientarsi a valorizzare il lavoro che fa in termini di ricerca. Il Napoli è sempre molto attento e aiuta le relazioni tra i presidenti e le proprietà”.

Su De Paul:

“De Laurentiis ieri mi ha chiamato ma per altre cose, per cose della Lega. Ci sentiamo regolarmente. Napoli in pole su De Paul? Le parti dovrebbero sedersi a tavolino per capire la cifra economica. C’è sempre stato interesse del Napoli. Non so dirle se verrà a Napoli. Il panorama di giocatori con queste doti tecniche è ampio. Abbiamo già rifiutato un’offerta di 35 milioni per De Paul, non dal Napoli però”.