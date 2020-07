Bernardeschi cambia agente. Contatti con Pastorello (agente di Meret) e Branchini

Sulla Gazzetta. Sarà il nuovo procuratore a lavorare per il rinnovo con la Juve o l’approdo in un altro club. Per il calciatore la Juve resta in cima ai desideri, ma valuterà il suo futuro

Uno dei nomi caldi del mercato è quello di Federico Bernardeschi, accostato anche al Napoli per l’operazione Milik-Juve. La Gazzetta dello Sport scrive che Federico

A cominciare dal cambio dell’agente. Il rapporto con Beppe Bozzo è in fase di esaurimento. E ad occuparsi del suo futuro, compreso l’eventuale rinnovo con la Juve o l’approdo in altro luogo, sarà il nuovo incaricato.

Fu Bozzo a negoziare con i bianconeri l’ingaggio da 4 milioni netti a stagione.

“Ora quel contratto in scadenza tra due anni verrà rinnovato e migliorato oppure sarà argomento di contrattazione per la prossima meta? Ad occuparsene sarà il nuovo agente, il prossimo compagno di viaggio. In queste settimane ci sono stati contatti con Federico Pastorello e (soprattutto) Giovanni Branchini. Si vedrà più avanti quale sarà la sua scelta. Intanto è certo che quest’estate è cominciata all’insegna dei cambiamenti per il massese. In cuor suo la Juve è sempre in pole (la squadra per cui tifa da sempre), ma a 26 anni sa bene che non è più l’ora di temporeggiare”.