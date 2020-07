Barcellona, i senatori vogliono Patrick Kluivert come allenatore

Lo scrive Mundo Deportivo. E’ stato una bandiera del club, ha un ottimo rapporto con gli “anziani” e sa come prendere i giovani. Potrebbe portare alla squadra intensità e carattere, come ha chiesto Messi

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, lo spogliatoio del Barcellona avrebbe espresso una preferenza per il post Setièn: Patrick Kluivert. Con il Barcellona, il padre dell’attaccante della Roma Justin ha segnato 122 gol in 256 partite, adesso dirige la cantera blaugrana ma è stato anche sia allenatore che vice. Tutti, nel club lo conoscono e lo apprezzano.

I senatori del Barcellona lo vedono come un vero portabandiera del modello Barça,

“capace di ravvivare la squadra e darle esattamente ciò che Messi ha chiesto: intensità e carattere. Kluivert è il leader in panchina che manca al Barça, l’allenatore che è stato un giocatore di alto livello con la maglia del Barça e che sa affrontare ogni situazione. Il rapporto di Kluivert con i senatori dello spogliatoio è eccellente. Ognuno ricorda la sua qualità sul campo, conosce perfettamente anche i giovani talenti che il club ha inserito nella prima squadra”.

I calciatori del Barcellona, continua il quotidiano, vedrebbero in lui un secondo Zidane, un ex calciatore che ha fatto grandi cose al Real una volta in panchina. E scrive che la decisione è nelle mani di Bartomeu. Il presidente deciderà nei prossimi giorni.