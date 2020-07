Allan torna in gruppo: recuperato per la partita col Genoa

Il centrocampista ha svolto tutto l’allenamento con il resto della squadra, Ospina invece soltanto parzialmente. Terapie e palestra per Llorente

Buone notizie per Gennaro Gattuso, in vista della partita col Genoa. Allan infatti ha svolto tutto l’allenamento con la squadra, dunque è pienamente recuperato per mercoledì. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.

Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Allan ha fatto allenamento completo col gruppo. Terapie e palestra per Llorente.

Questo invece il resoconto dell’allenamento odierno.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto torello e una fase di allunghi. Successivamente esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto e serie di tiri in porta.