Akinfenwa il calciatore forzuto e la più bella intervista post-partita di sempre. Con regalo di Klopp

Il centravanti del Wycombe promosso in Championship è leggenda: ha 38 anni, pesa un quintale ed è un fenomeno del web. Il tecnico del Liverpool gli ha mandato un video di congratulazioni

Prendete tutte le interviste post-partita insipide e buttatele. Potete salvare forse quella in cui Ibrahimovic punta una giornalista di Sky e le dice: “cazzo guardi?”. Perché c’è un nuovo standard, un’asticella quasi insuperabile. L’intervista post-promozione in Championship di Adebayo Akinfenwa, detto The Beast. Questa:

Centottanta centimetri di altezza per 101 kg di massa più o meno muscolare. Adebayo Akinfenwa era famoso ancora prima che il suo Wycombe facesse una di quelle piccole imprese che al calcio piacciono ancora un sacco: nel 2012 viene acquistato dai propri tifosi, nel 2014 si salva da una potenziale retrocessione tra i dilettanti, nel 2018 è promosso in League One, all’inizio di questa stagione aveva solo 9 giocatori in rosa, alla fine di questa stagione viene promosso nella serie b inglese.

Lui ha 38 anni, è grosso come The Rock, e quattro anni fa – come suggerisce sobriamente nel video di cui sopra – era disoccupato. Ora è leggenda. 10 gol stagionali, 6 assist. Ai tempi del Wimbledon, 2014, si fa notare in un’amichevole contro il Chelsea di Mourinho. Diventa uno dei profili più gettonati dai giocatori di Fifa, il videogame. Perché nel parametro della “forza” ha 98 su 99. Sulla panca piana è capace di sollevare fino a 200 kg, praticamente il doppio del proprio peso. E’, per certi versi, “il giocatore più forte del mondo”. Nel febbraio del 2014, per l’inaugurazione del nuovo Fifa 15, viene invitato sul palco tra le star insieme a gente come Rio Ferdinand.

Ad un certo punto finisce persino nelle liste del Chelsea di Conte che continuava ad essere alla disperata ricerca di un centravanti prima di prendere Giroud. Lui rispose così: “Sono davvero lusingato ma ho saputo che Conte non fa mangiare pollo durante gli allenamenti, quindi devo rifiutare l’offerta”. In piena trance agonistica, mentre stritolava il suo attuale tecnico in favor di telecamere, The Beast esclama: “L’unica persona che può darmi un colpo su WhatsApp è Klopp, così potremo festeggiare insieme”. E Klopp, il miglior allenatore del mondo, che fa? Ovviamente gli dà un colpo: gli manda un video di congratulazioni, facendolo letteralmente uscire di testa. Akinfenwa postato il video sulla sua pagina Twitter: “Sei pazzo, il mito, la leggenda mi ha inviato un WhatsApp. Oggi non c’è niente di meglio. Grazie Klopp“.