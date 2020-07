A luglio ‘o campo dalle dieci a mezzanotte è la base…Compagnoni non lo sa

Siamo forti, siamo giovani, siamo cazzimmosi…dobbiamo solo essere continuamente un solo corpo, una sola anima non solo a tratti

1)Ogni napoletano lo sa che a Luglio ‘o campo dalle dieci a mezzanotte è la base…Compagnoni invece no, sta già nel primo sonno “Chi è stu Mario Demme?”🙄

2) 21 pali in stagione non li prende nemmeno il tipo in mocassini, risvoltino, lampadato che, ci prova con una, ad un ritrovo del movimento femminista compreso di reading di poesie di Alda Merini… E che se fa?😢

3) Il mancino perfetto di Mario Rui è il telo che scopre il Torero Allucinogeno che arriccia il baffo è impacchetta col fiocco il senso del giuoco senza palla. Josè è ancora tanta roba…

4) …A proposito di Salvador Dalì, quello di Frattamaggiore la mette lì dove ci riescono in pochi, sbalzando fuori dalle orbite gli occhi del tifoso medio che mai aveva avuto un interprete indigeno di tale talento. Chapeau Loré 😍

5) La Roma già tiene fittati i bungalow a Terracina ed i lettini a Maccarese eppure noi partiamo in pressing senza senso e li lasciamo segnare…Boh è vero che stavano 4 ex Atalanta ma già abbiamo dato!

6) Ua’ nientemeno che la voce di Meret “lasciaaaaa!” Si sentiva come si ‘o teneve assettato ngopp’o divano, ma com’è che Manolas e KK non se lo filavano proprio? E jamm…L’ansia inutile proprio!😁

7) Siamo quinti e considerato le debacle della “grandi” anti-Juve il rammarico è tanto per un’estate che poteva essere pazzesca. Siamo forti, siamo giovani, siamo cazzimmosi…dobbiamo solo essere continuamente un solo corpo, una sola anima non solo a tratti.👊💪

Forza Napoli

Sempre e Comunque

P.S Piotr è fenomeno 😎