Ziliani: nei 5 top campionati europei ci sono solo 2 allenatori di colore #blacktrainersmatter

Sul Fatto. Due su 98 corrispondono allo 0,02. Con tutto il rispetto per la campagna dell’Uefa contro il razzismo, il dato significa che il mondo del calcio non ha fiducia in un ex calciatore di colore

Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani affronta un tema attualissimo. Quello della scarsissima presenza di allenatori di colore nei cinque principali campionati europei. Un tema sollevato qualche giorno da dall’attaccante del Manchester City, Sterling.

Sulle panchine dei 98 club dei 5 top campionati, scrive Ziliani, ci sono solo due allenatori di colore. Sono Patrick Vieira per il Nizza e Nuno Espírito Santos per il Wolverhampton.

“Due su 98 corrispondono allo 0,02%; e con tutto il rispetto per la campagna Respect dell’Uefa contro il razzismo, questo dato significa qualcosa di tremendamente sinistro: significa che il mondo del calcio ritiene che un ex calciatore di colore non possa essere, né possa diventare, un buon allenatore”.

Eto’o ha detto che i neri sono “visti come esseri di seconda categoria”. Ziliani è brutale nello scrivere che forse “li si ritiene forse meno intelligenti degli ex calciatori di razza bianca”.

E riporta le dichiarazioni recenti dell’allenatore del Bahia, Roger Machado, uno dei due soli allenatori neri in Brasile (l’altro è Marcão del Fluminense):

“Se è vero come dicono che in Brasile non ci sono pregiudizi, perché i neri sono meno istruiti dei bianchi? Perché il 70% della popolazione carceraria è composta da neri? Perché i giovani di colore vengono uccisi più di qualsiasi altro gruppo sociale? Perché il reddito dei neri è il più basso? Perché le donne nere sono pagate meno delle donne bianche e muoiono più spesso delle donne bianche? Negare tutto ciò è colpevole. Negare la realtà significa confermare il razzismo”.

Più o meno lo stesso discorso fatto da Lilian Thuram:

“Quando ero giovane, la leggenda voleva che i calciatori di colore non potessero fare né i portieri né i difensori non disponendo, per una questione di indole, di sufficiente concentrazione. Era un’idiozia, eppure oggi nel 2020 si continua a ritenere che nessun ex calciatore di colore possa pensare di fare l’allenatore. È quando la gente dubita dell’intelligenza di un’etnia che capisci che non c’è salvezza”.

Ziliani conclude che è proprio il caso di dire #blacktrainersmatter.