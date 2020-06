Sterling: «Lampard e Gerrard allenano perché sono bianchi, Campbell e Cole no perché neri»

Raheem Sterling ha condannato duramente il razzismo parlando alla Bbc.

“L’unica malattia che stiamo combattendo in questo momento è il razzismo. Come per la pandemia, vogliamo trovare una soluzione. Ed è quello che stanno facendo tutti questi manifestanti, provano a trovare una soluzione e un modo di fermare le ingiustizie che vedono”.

L’attaccante del Manchester si è soffermato, in particolare, sul calcio.

“Non ci sono tante persone di colore con cui poter parlare. Il ct Southgate alla guida dell’Inghilterra è lo specchio della società. C’è un pregiudizio inconsapevole. Ci sono qualcosa come 500 giocatori nella Premier League e un terzo di loro sono neri e non abbiamo alcuna rappresentazione di noi nella gerarchia dei club, nessuna rappresentazione di noi nello staff tecnico. Fino a quando non cambierà questa cosa, fino a quando non ci saranno più allenatori di colore non potranno esserci progressi”.