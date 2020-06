Vigorito: “Blocco di retrocessioni e promozioni, siamo al blocco dei cervelli e della dignità”

Il presidente del Benevento al Corsport accusa alcuni club di Serie A di interessi personalistici: «Devo accettare che il Brescia resti in A con 16 punti e il Benevento in B con 69»

Il Corriere dello Sport ha intervistato oggi il presidente del Benevento Vigorito che non ha fatto mistero della sua contrarietà di fronte alla proposta votata dai club della Lega Serie A di bloccare promozioni e retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato a causa dell’emergenza sanitaria

Proprio il Benevento è infatti il candidato alla promozione nella massima serie, ma la nuova proposta della Lega farebbe saltare tutto e Vigorito ha già annunciato che non intende accettare le decisioni della lobby del calcio

«Devo accettare che il Brescia resti in A con 16 punti e il Benevento in B con 69, due e mezzo a partita, quasi cento potenziali?Ma di cosa stiamo parlando? Il covid è vissuto da molti come una tragedia e da altri come un’opportunità»