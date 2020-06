Tuttosport: Zielinski-Napoli, i documenti per rinnovo al vaglio degli avvocati

Tutto pronto per la firma del centrocampista polacco. L’accordo definitivo, sia per lui che per Mertens, dovrebbe arrivare entro la fine del mese

Secondo quanto scrive Tuttosport, anche il contratto di rinnovo di Piotr Zielinski sarebbe ormai al vaglio dei legali, come quello di Mertens. In dirittura di arrivo.

“Sia il belga che il polacco guadagneranno circa 4 milioni netti a stagione, accordo biennale (con opzione per il terzo) a favore del primo ed impegno quadriennale (con opzione per il quinto anno) a favore del secondo. I loro contratti viaggiano da uno studio di avvocato all’altro, da quello belga e quello polacco, senza dimenticare le collaborazioni con alcuni legali italiani, per poi stilare l’accordo definitivo che dovrebbe (per entrambi) trovare la luce entro la fine del mese”.