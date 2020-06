Tuttosport: gli agenti di Koulibaly trattano col Liverpool l’aspetto economico

Nelle settimane scorse sono state recapitate al Napoli offerte tra i 60 e 70 milioni d’euro per il senegalese, ma il presidente azzurro è apparso molto deciso: “A queste condizioni non lo cedo!”

Il Napoli ha già puntato gli acquisti per la prossima stagione, ma per poter investire ha bisogno di vendere alcuni big che sono già considerati in uscita, tra questi Koulibaly per cui il presidente attende un’offerta adeguata . E l’offerta potrebbe arrivare dal Liverpool secondo quanto riporta oggi Tuttosport

“In difesa va segnalato che l’agente di Kalidou Koulibaly sta discutendo con il Liverpool sull’accordo economico per il proprio assistito, anche se il Napoli non abbassa le pretese: se non arriveranno 100 milioni di euro, il difensore centrale senegalese resterà in maglia azzurra. Se, invece, andrà via, quella del belga del Tottenham Jan Vertonghen è molto più di una ipotesi”

