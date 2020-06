Tuttosport: Agnelli è il più arrabbiato di tutti con Sarri, ma non rischia l’esonero

Tuttosport parla oggi del destino di Maurizio Sarri alla Juve dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli

In estrema sintesi: Maurizio Sarri non rischia l’esonero e, nonostante una profonda seccatura e delusione per la partita contro il Napoli, l’ipotesi non è stata neppure contemplata dai dirigenti. Questo è l’unico presupposto possibile per ragionare del futuro più prossimo della Juventus e del suo tecnico, che gode ancora di piena fiducia anche da parte del più arrabbiato di tutti per la sconfitta di mercoledì, cioè Andrea Agnelli.

Per il tecnico bianconero ci sono delle attenuanti per la sconfitta e la perdita del primo torneo in palio in questa stagione