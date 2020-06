Trova l’intruso: sugli spalti del Leeds spunta il cartonato di Osama Bin Laden

Trova l’intruso: tra i tifosi del Leeds ce n’è uno che proprio non c’entra niente. Osama Bin Laden.

Il club inglese ha riempito gli spalti di Elland Road con i cartonati dei tifosi. Tra questi, però, è spuntata anche la faccia del leader di Al Qaeda ucciso dagli americani nel 2011. Lo scherzo di un tifoso buontempone che ha caricato la foto sul sito della società tra quelle che poi il club avrebbe posizionato in tribuna. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, colpo di scena.

Il tecnico, Marcelo Bielsa, è stato costretto a scusarsi con i tifosi. E così ha fatto il club inglese.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020