Tennis, Grigor Dimitrov positivo al coronavirus

Il bulgaro Grigor Dimitrov, è il primo tennista di alto livello a risultare positivo al coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso atleta sul so profilo Instagram invitando chiunque sia entrato in contatto con lui a sottoporsi al test

“Volevo far sapere ai miei fan e amici che sono tornato positivo a Monaco al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiace molto se dovessi creare danni anche agli altri. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro supporto e per favore, siate prudenti”.