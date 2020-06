Spagna, sottosegretario Lozano dice no al pubblico per le partite di Liga

Nonostante la pressione del Barcellona arriva il no del Governo all’ipotesi di riaprire gli stadi anche solo ad una minoranza di tifosi

Il Barcellona è sicuramente il più accanito sostenitore dei club che vorrebbero riportare il pubblico allo stadio in questa seconda parte della stagione, ma l’ipotesi sembra non solo difficile quanto poi irrealizzabile come ha detto oggi ai microfoni di Cadena Ser, la scrittrice Irene Lozano, che nel governo del Premier Pedro Sanchez ricopre l’incarico di sottosegretario con delega allo Sport.

“Direi che in queste prime giornate quando ci sarà la ripresa sarà impossibile che ci sia il pubblico. E bisogna metterlo bene in chiaro: non si può ancora tornare allo stadio”.

La Lozano ha però lasciato aperta una finestra a conclusione del suo discorso, molto probabilmente riferita alla finale di Coppa del Re per la quale si sono qualificate due squadre basche, Athletic Bilbao e Real Sociedad, arcirivali tra di loro e che assolutamente non vogliono affrontarsi senza pubblico.

“E’ importante dirlo perché altrimenti si crea confusione. Tutte le ipotesi su cui abbiamo lavorato prevedevano, e prevedono, il calcio a porte chiuse. Si vedrà se in via eccezionale ci potrà essere un’eccezione in futuro”.