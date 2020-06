Sky: il Manchester United pronto ad offrire 80 milioni per Koulibaly

I Red Devils qualche tempo fa offrirono 120 milioni ma De Laurentiis disse no. Oggi il club partenopeo chiede almeno 100 milioni per lasciare andare il senegalese

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la permanenza di Kalidou Koulibaly a Napoli non è affatto scontata. Sul difensore senegalese insistono pesantemente Liverpool e Manchester United.

I Red Devils qualche tempo fa offrirono per lui 120 milioni di euro, ma la società di De Laurentiis rifiutò la proposta. Lo United non ha eliminato Koulibaly dai suoi obiettivi, anzi. Avrebbero pronta una nuova offerta da 80 milioni. De Laurentiis ha già chiarito che però non cederà il calciatore a meno di 100 milioni.