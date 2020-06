Sergio Ramos ha detto no all’incontro col ministro della Salute, voleva che fosse pubblico

Ramos non ha accettato la videoconferenza privata, voleva farsi portavoce delle domande dei cittadini. Il ministro è rimasto “solo” con i capitani di Barça e Atletico

Ieri alle 13 il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha incontrato in videoconferenza i capitani delle squadre più rappresentative della Liga, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. L’obiettivo era conoscere le preoccupazioni dei calciatori relativamente al ritorno in campo, approfondire i protocolli sanitari messi in atto per il calcio e ringraziarli per l’impegno e la responsabilità. All’appuntamento non si è presentato Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Unico tra i capitani a disertarlo.

Secondo quanto riporta ABC, il governo ha fatto forti pressioni affinché Ramos fosse presente alla videoconferenza, ma lui ha rifiutato. Per lui sarebbe stato più opportuno che la riunione fosse stata pubblica, in diretta e aperta a chiunque volesse assistere, ma il governo ha categoricamente rifiutato di farlo, sostenendo che occorreva discutere in privato e solo dopo inviare la registrazione ai media con i tagli decisi dal governo stesso. Condizioni che non sono state accettate da Sergio Ramos, nonostante, appunto, le forti e insistenti pressioni andate avanti per più di una settimana,

“giorno dopo giorno e persino a ore dispari”,

come riferiscono diverse persone informate dei fatti.

Abc scrive che Ramos aveva intenzione di trasferire al ministro alcune delle domande che la società spagnola si pone dopo due mesi e mezzo di pandemia e confinamento, ma Illa, timoroso di quanto Ramos avrebbe potuto chiedere, ha rifiutato le sue condizioni.

“Il capitano del Real Madrid voleva che questo discorso fosse costruttivo e servisse a rispondere a domande che non hanno ancora una risposta chiara da parte delle autorità, e non solo che fosse semplicemente una conversazione di calcio con una foto finale che avrebbe dato una buona immagine per il governo”.

Il Real Madrid, visto il rifiuto di Ramos, ha inviato al suo posto Dani Carvajal, anche se, aggiunge Abc, il terzino destro si identificasse al cento per cento con il posizione del suo capitano. Ha partecipato solo per rispetto nei confronti del club e delle altre squadre.