Sconcerti: l’Inter gioca meglio di prima, l’Atalanta ha la maturità di una grande squadra

Sul CorSera. Inter e Atalanta sorprendono per la facilità di gioco. I nerazzurri sono nettamente preferibili alla Juve, hanno vinto e si sono divertiti, e sono più squadra. L’Atalanta è sembrata sempre se stessa

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta le vittorie di Inter e Atalanta, ieri, in campionato.

“Sorprendono Inter e Atalanta, non per le vittorie ma per la facilità di gioco. Nel tempo che serve, fanno quello che vogliono dell’avversario. Forse è questa fragilità del nemico a spingerle entrambe, ma molto è anche calcio buono, giocato di prima e rapidamente”.