Sconcerti: Gattuso gioca all’italiana, anche troppo. La Juventus ha di fatto solo 12 giocatori

Sul Corsera scrive che Sarri ha una rosa corta. Tra infortunati, giocatori che lui non prende in considerazioni o involuti, ne ha a stento undici

Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, analizza la sfida tra Juventus e Napoli.

Scrive che non contano i punti di distacco in classifica: 24. E che la Juventus ha la rosa corta

Si dice abbia un organico enorme e non è vero.

Ricorda che in campionato il Napoli ha fatto giocare 23 calciatori e il Napoli 24. E fa l’analisi dei 23 utilizzati.

Uno è Buffon, due sono Chiellini e Demiral che hanno saltato tutta la stagione. Uno è Khedira che è appena rientrato dopo essersi infortunato alla fine dello scorso anno. Un altro è De Sciglio che a Sarri non è mai interessato niente. Uno è Rugani, due partite, e infine l’ultimo è Emre Can venduto a gennaio. Sono 7 giocatori in meno che portano il totale dell’organico ad appena 16 giocatori.