Rummenigge: “Difficile che nel prossimo mercato ci sia un club disposto a pagare 100 milioni per un giocatore”

Il Ceo del Bayern Monaco a Handelsblatt: “Super Lega? In Germania, come in Inghilterra, non ce ne facciamo nulla di questo modello. D’altro canto, molti spettatori vogliono sfide dirette tra big”

Il Ceo del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, ha rilasciato una lunga intervista a Handelsblatt. Ha parlato del mercato post-Covid, escludendo affari di grossa entità, data la crisi.

“ Non posso immaginare che nella prossima sessione di mercato in Germania o in Europa ci sia qualche club disposto a pagare un giocatore 100 milioni di euro “.

Rummenigge ha anche scartato l’ipotesi di una Superlega europea:

“I club dell’Europa meridionale sono sempre stati interessati a questa idea che consiste nel compensare i ricavi tv della Premier League che sono tre volte superiori a quelli degli altri campionati. Qui in Germania, come in Inghilterra, non ce ne facciamo nulla di questo modello. L’uomo ama la rivoluzione, ma ci sarebbero troppi colpi di cannone in questa rivoluzione. Probabilmente non ci sarà mai un equilibrio competitivo perfetto. Oggi devi partecipare alla Champions League per ottenere buoni ricavi: dato che i migliori club di solito fanno molta strada nel torneo, generano di nuovo ottimi guadagni. D’altro canto, molti spettatori vogliono queste sfide diretta tra big, preferiscono vedere una partita tra Bayern e Real Madrid o Juventus rispetto a una con una squadra meno conosciuta. In Germania esiste una distribuzione molto solida ed equilibrata dei diritti tv”.