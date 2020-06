“Ritiro del Napoli a Castel di Sangro? Solo un auspicio. Abbiamo chiesto contratto pluriennale”

L’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ha parlato nel corso di Calcio Napoli 24 Live del possibile ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

“È un auspicio, dire che le cose sono fatte ce ne vuole un po’. Il Napoli ha un contratto col Trentino che va sciolto e definito, e queste cose non dovete chiederle a noi. Abbiamo chiesto al Napoli un contratto pluriennale, siamo in trattativa ma non è ancora definita. Uno dei punti è la nostra disponibilità economica a patto di avere un contratto più lungo di un annuale. Stiamo trattando. Le nostre strutture sono di primissimo livello, sia sportive che alberghiere: mi permetto di dire che qualcuno ha osservato che sono di maggiore qualità. C’è massima cordialità, prima della fine della settimana non credo ci sarà risposta definitiva”.